Roma, calci e pugni ad un'anziana: clochard violento torna in libertà

Ha scaraventato a terra un'anziana di quasi 80 anni. Poi si è allontanato per le vie di Prati, lasciando la donna con la testa sanguinante e continuando a molestare i passanti con calci e sputi. Senza alcun motivo. Protagonista del pomeriggio di follia è stato un clochard spagnolo di 43 anni che ieri è stato sì condannato per lesioni a un anno, con rito abbreviato, di fronte al giudice monocratico, ma è stato subito rimesso in libertà. Come prevede la legge. Anche se obbligo di lasciare la Capitale. Ad arrestare l'uomo, residente a Roma ma senza fissa dimora, sono stati giovedì pomeriggio i carabinieri della stazione di San Pietro, allertati da un capannello di persone all'incrocio tra via Leone IV e viale Giulio Cesare, «che stavano intorno a una signora - così si legge nelle carte - che si trovava in terra con la testa sanguinante».LE FERITEA farla cadere in malo modo, a pochi passi dal portone di casa, facendole battere la testa e la spalla sul marciapiede, è stato «un signore con il giaccone scuro e la barba e i capelli lunghi», come lo descrive la donna. Quando intervengono i militari, l'uomo ha già fatto perdere le sue tracce. Ma grazie alla descrizione della vittima e alle testimonianze di altri passanti, i carabinieri riescono a rintracciarlo in via Candia. L'anziana viene portata al Santo Spirito, dove i medici le diagnosticano «una frattura del terzo modale alla clavicola destra» e «un trauma cranico con ferita lacero contusiva al cuoio capelluto». Mentre l'uomo, una volta riconosciuto con certezza dalla vittima, viene arrestato in flagranza di reato. Accusato di lesioni (la prognosi della signora è di 30 giorni), come si legge nel capo d'imputazione, il pm d'aula Lina Corbeddu aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi nei confronti del clochard, che, però, se l'è cavata con qualche mese in meno: un anno di pena per aver scaraventato a terra un'anziana indifesa. E, soprattutto, tornando libero in strada.