Morto Antonio Tridici, storico paparazzo romano. Barillari: «Buon viaggio amico mio»

Si è spento ieri a Roma Antonio Tridici, uno dei più famosi fotografi italiani protagonista del periodo della Dolce Vita. Insieme ad altri ragazzi soprannominati dal Maestro Federico Fellini come ‘paparazzi’ ha raccontato attraverso le sue immagini da sogno e indimenticabili la storia del nostro Paese. Antonio oltre ad essere uno dei più famosi ‘paparazzi’ degli anni 60 era amato e stimato da tutti i colleghi e personaggi che hanno avuto il piacere e l’onore di lavorare con lui. Un uomo descrittto da tutti come un professionista dalla grande onestà. Con Antonio se ne va un pezzo della storia italiana, si spegne la luce dei suoi occhi quando raccontava gli aneddoti del suo lavoro, ma la stessa luce del suo amore per la sua professione la potremmo veder risplende nelle sue foto. Buon viaggio amico mio. Scatta una bella foto da lassù insieme ai tuoi compagni di vita.