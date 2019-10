Sorgentone, il vincitore di Italia's Got Talent accoltella fan a un suo concerto e fugge: è ancora irreperibile

Dalle pagine dei rotocalchi alla cronaca giudiziaria. Antonio Sorgentone, vincitore dell’edizione di Italia’s Got Talent 2019, è stato accusato di aver insultato e accoltellato al gluteo sinistro un suo fan. L’aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì, all’interno dell’Ellington Club, un locale del Pigneto, dove il musicista aveva tenuto un concerto. Il cantante sarebbe stato avvicinato da un suo fan, che gli avrebbe chiesto un autografo.

Sorgentone avrebbe prima chiesto in malomodo di essere lasciato in pace, quindi sarebbe scoppiata una lite tra i due. Dopo qualche minuto avrebbe ferito con un coltello l’altro al gluteo, per po idarsi alla fuga e facendo perdere le sue tracce. Sul posto è subito arrivata la polizia. La vittima, ferita lievemente e trasferita all’ospedale San Giovanni, dove è stata dimessa con 7 giorni diprognosi - ha presentato denuncia solo ieri. Sorgentone è ora indagato per lesioni.

