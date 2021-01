Roma, giallo a Labico: trovato morto il consigliere e maresciallo Antonio Dell'Olmo, aveva 39 anni. Accanto a sé una pistola

Labico, il paese sulla Casilina, è stato scosso nel tardo pomeriggio di ieri dalla notizia della morte del consigliere comunale di opposizione Antonio Dell'Omo. Si era candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2017 con una sua lista civica entrando poi in consiglio comunale come minoranza. L'uomo aveva 39 anni, era residente a Labico con la sua compagna Viola. Ma da un paio d'anni si era trasferito a Foce Verde come domicilio in provincia di Latina. Dove ieri pomeriggio poco prima delle 17 è stato trovato morto con un colpo di pistola alla tempia e l'arma di ordinanza (in quanto era maresciallo dei Carabinieri alla stazione Tor Tre Teste di Roma) vicino al corpo e la macchina poco distante. È successo sotto al ponte del mascarello vicino a un torrente in una zona molto isolata a Foce Verde, ad accorgersene un uomo, un passante che passeggiava con il suo cane. Che ha chiamato la polizia, le indagini sono affidate alla squadra mobile di Latina.

Al momento la tesi più chiara sembra quella del suicidio ma non si escludono altre piste. Il consigliere comunale aveva ricevuto nel 2018 anche all'interno di una busta recapitata a casa nella posta alcuni proiettili. Con delle minacce che lo avevano scosso non poco nell'estate 2018. Il sindaco di Labico Danilo Giovannoli oggi sulla sua pagina Facebook si è detto «scosso e molto triste di questa notizia e tutta Labico si stringe intorno al dolore della famiglia dell'ex consigliere comunale». Il maresciallo dei carabinieri era originario di Villaricca provincia di Napoli ma da tanti anni residente a Labico dove faceva vita sociale e politica da alcuni anni.

