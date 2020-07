Galletti designato nel Consiglio generale della Camera di Commercio di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, romano, avvocato amministrativista e Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, è stato designato, in rappresentanza dei professionisti, nel Consiglio generale delladi Roma per il quinquennio 2020-2025. “E’ una fase complessa e delicata per tutti e le realtà professionali non fanno eccezione - spiega Antonino Galletti - ed essere presenti all’interno del Consiglio della Camera di Commercio di Roma è una grande soddisfazione per me ed è particolarmente importante per il nostro mondo.Rappresenta, infatti, un’opportunità di crescita e confronto all’interno dell’Istituzione economica più importante della Capitale e sicuramente utile per uscire quanto prima dalla crisi economica in cui ci troviamo a seguito dell’emergenza sanitaria”. “Sono particolarmente soddisfatto di questa designazione – afferma Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma – quella dei professionisti è una realtà attiva e fondamentale non solo per la rappresentanza in Camera di Commercio, ma per tutta la città in quanto apporta, quotidianamente, un rilevante contributo alla crescita economica, sociale e culturale della collettività”.