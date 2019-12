Presentato al Maxxi il libro PhotoAnsa 2019: sul palco anche il Presidente del Consiglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raccontare il 2019 per immagini: le manifestazioni dei giovani per l’ambiente, il mondiale femminile, il nuovo governo Conte II. L’agenzia giornalistica Ansa, che il prossimo anno festeggerà 75 anni, ha presentato ieri al Maxxi il volume photoAnsa 2019 con le migliori immagini scattate dai suoi fotoreport. Ha introdotto «il 15º esimo volume, questa volta dalla copertina color salmone» il presidente Giulio Anselmi, per lasciare la parola all’amministratore delegato Stefano De Alessandri e Luigi Contu, da dieci anni direttore dell’Ansa.Proprio Contu ha iniziato i dialoghi tematici insieme agli ospiti: con Giovanna Melandri sul ruolo della fotografia nell’arte, con la sindaca Virginia Raggi sulle crisi vissute dalla città, con la diplomatica Elisabetta Belloni sull’Europa e l’anniversario del crollo del Muro di Berlino (era stato un cronista Ansa, Riccardo Ehrman, a dare per primo la notizia). Spazio poi allo startupper Samuele Furfaro e il presidente Fin Paolo Barelli (assente, nonostante fosse atteso, Manuel Bortuzzo). In platea politici, industriali e reporter. Il chiacchiericcio è cresciuto in attesa dell’arrivo di Giuseppe Conte, che è salito sul palco con un sorprendente balzo, nonostante la lunga giornata politica. Imbeccato sull’aspro dibattito alle Camere ha risposto: «Non sono stato duro. La durezza era nell’oggettività». Un’altra fotografia da aggiungere all’archivio.