Piove e i container si allagano, caos alla scuola di Anguillara

Caos questa mattina alla scuola di Anguillara di via Verdi. La pioggia ha creato allagamenti ad alcuni container: il plesso scolastico era stato chiuso per “insufficienze strutturali riscontrate anche in campo statico oltre che dinamico” e sono stati costruiti container per ospitare i bambini.

Ma questa mattina, al suono della campanella, la scuola provvisoria ha avuto molti problemi come denunciato dalle famiglie dei bambini che hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA