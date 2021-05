Anguillara, perde il controllo dello scooter: Alessandro muore a 37 anni

Ha perso il controllo del T-Max che stava guidando e si è schiantato. Così, nella notte tra venerdì e sabato, ha perso la vita ad Anguillara Sabazia, Alessandro Pomante, 37 enne del posto. L'incidente che, secondo i carabinieri non ha visto coinvolte altre auto, è avvenuto su via Settevene Palo nei pressi del civico 12. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche una ambulanza del 118 i cui operatori non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. La salma è stata affidata ai familiari.

Ultimo aggiornamento: 10:26

