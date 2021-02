È franato il costone in via Santo Stefano, vicino al centro di Anguillara Sabazia. Per fortuna nessun ferito ma la paura è stata molta, quando ieri mattina, intorno alle 9, lo smottamento ha creato panico e disagi per i residenti della cittadina sul lago. La strada è stata chiusa al transito di auto e persone perché c’è il rischio che possano verificarsi altri smottamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e agevolato le operazioni di rimozione detriti da parte del personale del Comune. Presente anche la polizia locale. Di fatti, si tratta del secondo episodio perché qualche tempo fa un’altra frana ha interessato il lato opposto della carreggiata. Gli operai comunali hanno ripulito l’area dai detriti. in quel punto, da tempo si parla della necessità di messa in sicurezza. Il sindaco Angelo Pizzigallo ha informato i cittadini: «L’evento franoso - dice - riguarda un tratto di costone per cui l’amministrazione ha chiesto ed ottenuto un finanziamento dalla Città Metropolitana. Durante questa settimana si provvederà a mettere in sicurezza ed a riaprire la strada». Tra l’altro esiste anche un progetto di consolidamento del costone in via Santo Stefano basato su uno studio redatto dal geologo Alessandro Mecali nel 2018, privo però di copertura finanziaria e oggetto di richiesta di finanziamento. Interessanti le conclusioni della relazione geologica: «Per il futuro - si legge nella perizia - si consiglia di prevedere interventi di ingegneria ambientale che stabilizzino ulteriormente il pendio con dei sistemi scelti attraverso studi approfonditi dell’area. Infine resta da ripristinare la recinzione in prossimità dell’orlo della scarpata di proprietà comunale che attualmente si presenta divelta a causa dei fenomeni franosi verificatesi nel tempo». Interventi dunque quanto mai necessari per garantire la sicurezza in territorio trascurato ormai da molto tempo e che adesso vede un intenso impegno da parte dell’attuale amministrazione per rimettere insieme tutti i pezzi di un puzzle interrotto da anni di incuria.

