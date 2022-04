Venerdì 15 Aprile 2022, 00:17 - Ultimo aggiornamento: 00:33

La frenata e poi lo scontro. Non ha avuto scampo Andrea Prosperi, avvocato di 48 anni, che ieri nel primo pomeriggio nel quartiere Prati stava viaggiando a bordo del suo scooter Honda Sh 300 lungo via Ruggero di Lauria. Lo scontro con una Bmw è avvenuto all’incrocio con via Francesco Caracciolo. La donna al volante del bolide si è fermata a prestare i primi soccorsi. In pochi minuti i sanitari del 118 erano sul posto. Dopo aver stabilizzato il professionista, lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito dove però, poco dopo è deceduto. Secondo un primo esame esterno al centauro, sbalzato per diversi metri dopo l’impatto con la macchina, sarebbe stato fatale l’impatto con l’asfalto.

Incaricati delle indagini sono ora i vigili urbani della polizia Municipale del I gruppo Prati. Gli agenti hanno disposto gli accertamenti tossicologici sulla guidatrice, R.S. di 55 anni. La donna, in evidente stato di choc, è stata poi ascoltata negli uffici del comando centrale di via della Consolazione. Verrà convocata ancora nei prossimi giorni: ora rischia l’accusa, pesantissima, di omicidio stradale. Mentre sono in corso i rilievi sul luogo dell’incidente.

Le perizie

Una lunga carriera quella dell’avvocato Prosperi, esperto in malasanità e che dal 2000 aveva aperto un suo studio legale insieme al fratello. Aveva sposato in prime nozze, tra il 2007 e il 2009, la modella e attrice Gloria Bellicchi: classe 1979 ed eletta Miss Italia 1998.

Per accertare l’esatta dinamica dell’incidente le prossime ore saranno determinanti: al comando del gruppo Prati sono attesi i risultati dell’autopsia già predisposta e delle perizie richieste. I vigili hanno infatti predisposto anche il sequestro dello scooter e della macchina coinvolti nell’incidente mortale. I tecnici dovranno intanto stabilire la velocità di percorrenza dei due veicoli.

Quindi, la tenuta dei freni sia del motorino che della Bmw. Per escludere così, eventuali guasti meccanici. All’indagine si sommano inoltre le perizie sull’asfalto. Per tutto il pomeriggio, i poliziotti hanno analizzato i segni delle frenate sull’asfalto. Ancora: saranno studiate le condizioni in cui era la strada al momento dello schianto.

L’ipotesi investigativa al momento, è che in prossimità dell’incrocio uno dei due mezzi non abbia rispettato il dare precedenza. Ma nessuna ipotesi può essere ancora esclusa.