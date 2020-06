L'Anas effettuerà sabato le prove di carico sul viadotto dell'aeroporto di Fiumicino, chiuso tratto di strada

I tecnici dell’Anas effettueranno sabato mattina le verifiche strutturali sul viadotto dell’Aeroporto a Fiumicino. Sono infatti previste otto prove di carico sulle tre campate della soprelevata, realizzata negli anni ‘50, dopo quelle positive svolte lo scorso mese sul ponte della Scafa, attraversamento che unisce il comune di Fiumicino al X Municipio. Per effettuare i controlli sullo stato di salute del viadotto, l’Anas annuncia che si renderà necessaria la chiusura dell’impalcato, che dallo scalo consente al traffico di recarsi in direzione Ostia, dalle 7 alle ore 16. Invariata la viabilità sull’altro segmento di asfalto diretto allo scalo che sarà percorribile sempre su una corsia aperta alle sole auto.



DUE CAMION DA 40 TONNELLATE

«Le prove di carico eseguite dall’Anas - spiega il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - serviranno a verificare se il viadotto può essere ristrutturato e consolidato oppure se invece dovrà essere demolito e quindi ricostruito». Le attenzioni dei pendolari residenti a Fiumicino e di quelli del X Municipio saranno dunque puntate sull’esito delle prove nei confronti di una struttura in cemento armato definita dagli esperti “ammalorata”. «Le prove di carico – precisa Achille Devitofranceschi, responsabile Area nuove Opere dell’Anas Lazio - verranno effettuate con 2 camion da 40 tonnellate, finalizzate alla valutazione della sicurezza dell’opera d’arte esistente». Durante le operazioni di verifica, il traffico proveniente dalla Capitale e dall’aeroporto verrà deviato sul un percorso alternativo realizzato dal Comune costiero grazie al finanziamento della Regione.



VIABILITA’ ALTERNATIVA

Da piazzale Umberto Nobile i mezzi verranno convogliati su via Marchetti e poi a sinistra lungo viale del Lago Traiano, quindi di nuovo a sinistra in via Monte Giulio fino a sbucare su via Portuense da dove sarà possibile riprendere viale dell’Aeroporto impegnando la rampa di via Montgolfier. Il traffico proveniente dall’Isola Sacra e dal X Municipio, invece, potrà tranquillamente proseguire in direzione aeroporto senza subire deviazioni. I mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate continueranno a percorrere la viabilità alternativa. «Seguirò da vicino con il mio assessorato le verifiche di sabato - precisa l'assessore ai Lavori pubblici, Angelo Caroccia. - Saranno effettuate le prove sul tratto lato mare del viadotto dell'aeroporto che va dall'Oasi di Porto allo scalo e confidiamo in una buna notizia».

