Anagnina, provano a rubare in un furgone: arrestati due bosniaci

Due uomini di 32 e 39 anni, entrambi bosniaci, hanno tentato di forzare la serratura dello sportello posteriore di un furgone in sosta nel parcheggio di un centro commerciale in zona Anagnina. I due però non riuscendo nell'intento si sono allontanati a bordo della loro auto. Successivamente, a seguito di segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Frascati che li hanno rintracciati e arrestati poco distante. La perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare gli attrezzi utilizzati per lo scasso, i due arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA