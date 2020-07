Otto appalti ancora fermi, nell'infinito iter burocratico, due addirittura assegnati e poi annullati, con rescissione del contratto. No, non stiamo parlando del piano investimenti del Campidoglio di quest'anno, e neppure del 2019. Questi dieci interventi, alcuni dei quali di fondamentale importanza per la Capitale, risalgono al piano approvato (e finanziato) per Il Giubileo della Misericordia. Che, per la cronaca, si è chiuso quasi quattro anni fa.

A scattare questa fotografia e l'Autorità nazionale anti corruzione, che ieri ha presentato alla Camera la relazione annuale sull'attività svolta. L'Anac in questi anni ha tenuto sotto costante monitoraggio l'andamento degli appalti per l'Anno Santo, in collaborazione con la guardia di finanza: su 93 interventi previsti, in vista del grande evento religioso iniziato nel 2015, a oggi ne sono stati conclusi (o almeno avviati) 83.

LA SITUAZIONE

Nel primo semestre del 2020, secondo quanto rilevato dall'Authority, a Roma sono stati avviati quattro appalti del piano per il Giubileo: la riqualificazione di via Baldo degli Ubaldi, per 935 mila euro, la potatura degli alberi (cinque milioni di euro complessivi), la manutenzione dei servizi di videosorveglianza cittadina (150 mila euro) e quella della stazione dei carabinieri di Tor Sapienza (200 mila). Ma all'appello ne mancano atri dieci, con situazioni anche oggettivamente gravi. È il caso della manutenzione straordinaria di via Appia Antica: un intervento da 930 mila euro, ripartito da zero perché è stato presentato un nuovo progetto, da esaminare in conferenza dei servizi, con tempi di ripartenza indefiniti.

TEMPI LUNGHI

Particolarmente problematico, vista la situazione delle strade romane nei giorni di pioggia, è lo stop all'appalto da 2,4 milioni di euro per la manutenzione di tombini e caditoie sugli 800 chilometri di strade della grande viabilità cittadina, che fa il paio con quello da 1,4 milioni (anch'esso fermo) che riguarda invece i 4.700 chilometri di rete stradale di competenza dei Municipi. Fermo anche il progetto di restyling di via della Mercede (500 mila euro), nel centro storico. Tra i gradi appalti fermi vanno ricordati anche quello per la manutenzione delle strade di viabilità secondaria (3,8 milioni), per la segnaletica stradale su strade principali (1,6 milioni) e secondarie (1,2 milioni) e il progetto di accoglienza per minori stranieri (500 mila euro).



IL RECORDNel pacchetto del Giubileo c'è anche un intervento che parte da molto più lontano: era il 2006 quando fu avviato per la prima volta il progetto del boulevard dei bambini, un percorso pedonale protetto che avrebbe dovuto unire plessi scolastici di Ponte Mammolo e Santa Maria del Soccorso, nel IV municipio. Ma il tempo è passato invano e ora la ditta che ha vinto l'appalto (860 mila euro) ha rescisso il contratto: in tanti anni le cose sono cambiate, e anche il progetti andrebbe rifatto da capo.