Roma, Monterotondo, sfida a tre nel feudo rosso. M5S apre con Di Maio

Un tempo, in un libro, venne addirittura definita “la Parigi della Sabina” ma oggi, Monterotondo, quasi 40mila abitanti, è anche il paese alle porte di Roma dove c’è stato il primo caso di legittima difesa con la nuova legge, targata Lega, in vigore. A 20 giorni dalle elezioni amministrative, e dalle Europee, il vicepremier stellato Luigi Di Maio sceglie Monterotondo come seconda tappa per il suo tour e per armare la sua legittima difesa, quella elettorale contro l’assalto del Carroccio. La sfida qui è apertissima perché Monterotondo è soprattutto una storica roccaforte rossa e un feudo zingarettiano: il sindaco era Mauro Alessandri che ha ceduto il posto al suo vice per andare a fare l’assessore regionale accanto al presidente Nicola Zingaretti che è anche il segretario del Pd.Il presidente tiene tantissimo a Monterotondo, modello politico di buon governo in stile emiliano a Roma. Si è speso per salvare dalla chiusura l’ospedale pur rinunciando al reparto nascite e invierà dopodomani Alessandri a illustrare il raddoppio della Salaria e la messa in sicurezza di Monterotondo scalo. Incontro che non è catalogato dalla segreteria come appuntamento elettorale: il candidato sindaco, Riccardo Varone, non ci sarà.Sarà invece il giorno dopo per un’iniziativa in centro con Livia Turco. Varone è sostenuto da otto liste, tra cui Leu e Italia in Comune (ma non Rifondazione comunista e Potere al popolo che corrono con un loro candidato), ed è l’attuale assessore alla cultura. Ha anche diverse liste civiche a supporto, tra cui “Voglio vivere così”, dove sono candidati i genitori di Andrea Pulone, il ragazzo che, terrorizzato dall’incursione notturna di un gruppo di malviventi in casa sua, ha sparato cinque colpi di pistola. Su questa vicenda Di Maio ha adottato la stessa sensibilità anti pistolera della sinistra e non ha sfiorato il caso durante il suo comizio. Il capo politico M5S qui punta a detronizzare quella stessa sinistra, però. E non sarà facile: la destra si presenta compatta con sette liste e un singolarissimo candidato sindaco che, sorpresa, è un ex Pd e fino a un anno fa era consigliere delegato del sindaco per l’urbanistica: Simone Di Ventura. Lui sta conducendo una campagna elettorale tutta tarata contro gli ex compagni di viaggio, che per non perderlo gli avevano persino offerto un assessorato, e ora lo definiscono con rancore “teppaglia”.A sostenerlo è venuta la vicepresidente della Camera Mara Carfagna ma accanto al suo santino spiccano i simboli di Lega e FdI. Il M5S, che in Comune ha già cinque consiglieri, candida Alberto Pagliuca che ieri ha potuto contare sulla passerella del vicepremier e capo politico del M5S Luigi Di Maio che ha esordito sul palco così: «Sono felice di essere qui in un paese dove già 5.000 famiglie hanno chiesto il Reddito di cittadinanza». Basterà per arrivare al ballottaggio in un paesino che al ballottaggio non ci è andato mai perché è sempre stato rosso (solo una volta nel 1995 e vinse la sinistra con Lucarini)? Un po’ come Genzano di Roma, rossa rossissima, poi conquistata dal M5s che però in meno di tre anni si è fatto mangiare dalle divisioni e ha fatto cadere la giunta con le dimissioni a catena della maggioranza.