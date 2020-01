Roma, centinaia di persone al Gianicolo per la giornata contro l'odio promossa dall'American Jewish Committee

Diverse centinaia di persone hanno partecipato oggi a Roma alla giornata contro l'odio promossa globalmente dall'American Jewish Committee sotto lo slogan #JewishandProud. L'appuntamento era al Fontanone del Gianicolo, uno dei luoghi simboli della Capitale, per scattare foto e messaggi di solidarietà che tutti i presenti sono stati invitati a condividere sui social network. Lo stesso sta accadendo in queste ore in tutte le capitali europee, negli Stati Uniti e in diversi altri Paesi.

La manifestazione è nata come risposta ai violenti attachi contro la comunità ebraica avvenuti negli Stati Uniti e in Europa. Promotrice della manifestazione romana Lisa Palmieri Billig, rappresentante Ajc in Italia e presso la Santa Sede. «L'antisemitismo - ha sottolineato al termine del presidio - è il primo segno della morte di una democrazia. Perché se capita agli ebrei, poi capiterà a tutti gli altri». In questo senso significativa la presenza di molte persone esterne al mondo ebraico, accorse a testimoniare la loro vicinanza.





Ultimo aggiornamento: 17:44

