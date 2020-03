Mamme e neonati, visite gratuite per l'emergenza coronavirus

A seguito del grande apprezzamento riscontrato in merito alle recenti iniziative gratuite Artemisia Lab e Artemisia Onlus - monitoraggio cardiotocografico (CTG) e sportello di ascolto - ideate, organizzate ed avviate per far fronte al periodo di emergenza sanitaria da Covid19, le Reti Artemisia Lab e l’associazione Artemisia Onlus proseguono nel loro impegno quotidiano a sostegno della comunità proponendo, da oggi, servizi gratuiti ulteriori, pensati non solo per le donne in gravidanza, ma anche per i loro piccoli in arrivo, per tutte le mamme ed i loro bambini: contattando il numero verde Artemisia onlus 800 967 510, attivo tutti i giorni, per l’intera giornata.



Da oggi si può contare anche sul consulto specialistico pediatrico online e sulla prima visita pedriatrica gratuita per i neonati entro il primo mese di vita: il Pediatra Lab entrerà in contatto con coloro che chiameranno il numero verde 800 967 510 attraverso la segnalazione della psicologa dedicata. Il servizio, coordinato dal Prof. Giuseppe Titti, si occupa della valutazione, a tutto tondo, della salute dei bambini, dalla nascita fino all’adolescenza; il servizio offre, pertanto, il monitoraggio dello sviluppo fisico e psicomotorio e dello sviluppo intellettuale e psicosociale del fanciullo; inoltre offre consulenza e consigli per tutto il percorso e le tappe di crescita del piccolo, compreso gli aspetti riguardanti l'alimentazione, l’igiene, l’attività sportiva, l’attività ludo-didattica, le relazioni interpersonali e gli approcci educativi. Il servizio è assicurato anche a domicilio.

