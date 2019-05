Roma, ambulanti protestano in piazza contro lo spostamento delle bancarelle

Protesta degli ambulanti al dipartimento Commercio di via dei Cerchi. Circa 200 operatori si sono dati appuntamento questa mattina per opporsi alle delocalizzazioni delle bancarelle avviate dall’amministrazione. In tutti i Municipi della capitale, infatti, da via Tuscolana a via Tiburtina, passando per via Appia Nuova, si sta procedendo allo spostamento delle bancarelle, secondo quanto stabilito dalla delibera 30. La proposta di delibera del presidente della commissione capitolina Coia, prevede la trasformazione delle rotazioni in posti fissi. Gli operatori, però, lamentano che i nuovi stalli per le loro bancarelle non hanno lo stesso valore economico e commerciale. Quella di oggi non è la prima protesta messa in atto degli ambulanti lo scorso 30 aprile manifestarono a piazza della Madonna di Loreto. © RIPRODUZIONE RISERVATA