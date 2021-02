Amazon apre a Fiumicino: 3.000 nuovi posti di lavoro. Il sindaco: «Opportunità unica»

Amazon aprirà a Fiumicino (Roma). La giunta comunale ha appena approvato una delibera che consente la realizzazione di un grande comparto Amazon nel Quadrante Ovest del territorio. Lo rende noto il sindaco Esterino Montino, che ha specificato che si tratterà di una struttura di 80.000 metri quadrati e verrà costruita all'interno di un'area di 75 ettari - già destinata dal piano regolatore - in cui saranno previsti anche 28 ettari di verde, anziché i 10 previsti in precedenza. Previsti anche 14 ettari di parcheggi, a fronte degli otto previsti. Il nuovo comparto sarà aperto sette giorni su sette per 24 ore al giorno, e darà un importante impulso all'occupazione, dal momento che verranno creati ben 2.000 nuovi posti di lavoro diretti, più un altro migliaio per chi si occuperà delle consegne e delle spedizioni. «Adesso mancano solo l'approvazione dei progetti di urbanizzazione e i permessi per costruire - aggiunge Montino - prima che inizino i lavori effettivi».

L'occupazione

Si tratta di «un'opportunità unica per il nostro territorio - prosegue Montino - come amministrazione infatti ci stiamo impegnando per stringere un accordo con l'azienda affinché si utilizzi il bacino occupazionale esistente nel nostro Comune. Si è detto ottimista anche il vice sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, che ha dichiarato: «Il progetto prevede anche l'ampliamento del tratto prospiciente di via Corona Boreale e il collegamento tra via Corona Boreale e la viabilità aeroportuale. Ci sarà poi il contributo per il pedaggiamento dello svincolo A12, il cui cantiere partirà a breve, e per cui non è previsto pedaggio, in quanto i privati verseranno un contributo una tantum di circa 3 milioni di euro», così Pagliuca.

Le candidature

Sul sito italiano di Amazon è possibile inoltrare la propria candidatura, a seconda della mansione che si preferisce ricoprire: il sito - scrivono gli amministratori - viene continuamente aggiornato con le posizioni aperte e le relative sedi di lavoro. I candidati vengono selezionati dalle agenzie partner dell'azienda e successivamente si procede con i colloqui conoscitivi. Le posizioni aperte sono visibili al seguente link: https://www.amazon.jobs/it/landing_pages/lavoro

