Amanda Sandrelli al Messaggero: «Roma è la mia città, facciamo qualcosa»

Buongiorno, sono Amanda Sandrelli, Roma è la mia città, ci vivo da sempre ma non ho mai visto una situazione così, la foto è via Adige, da lunedi a venerdi l’immondizia è rimasta li, non è stata portata via . E' così in tutto il quartiere , temo in tutta la città. dare la colpa ai romani che non fanno la differenziata e sono incivili è ridicolo oltre che offensivo, come ridicolo è il tentativo di risolvere in prima persona improvvisandosi spazzini.Proporrei di non pagare la tassa sui rifiuti, che è arrivata proprio questa settimana, fino a quando l’Ama non darà una spiegazione. Ovviamente se lo facciamo singolarmente otterremo solo una multa ma forse se TUTTI i cittadini si rifiutassero di pagare l’Ama sarebbe costretta a dare una risposta. Non rispondono mai, ho provato anche a iscrivermi al sito per avere un appuntamento per il ritiro di rifiuti ingombranti: mai ricevuto risposta.Ieri una signorina gentile che mi ha risposto allo 060606 , numero del Comune di Roma, mi ha detto che loro possono solo raccogliere le proteste, non possono fare altro ... ma se il Comune di Roma non può fare nulla per Roma chi è che può farlo??? A chi dobbiamo rivolgerci noi che viviamo in questa situazione assurda, in una capitale dove non funziona la raccolta dei rifiuti, non funzionano i mezzi, non funziona la burocrazia, non funziona più nulla?Ho imparato che purtroppo sono i soldi che fanno muovere le cose, cerchiamo una soluzione legale per pretendere i servizi che paghiamo e se non possiamo usufruire dei servizi smettiamo di pagarli. Io non credo nelle rivoluzioni fatte con i selfie, credo nelle class action, anche se purtroppo non è un caso che siano conosciute con un termine inglese.Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo chiedere quello che ci spetta e il comune DEVE dare risposte e trovare subito una soluzione almeno alla sporcizia che con queste temperature è pericolosa. Ringrazio "Il Messaggero" per aver dato voce al disagio e al dolore di tutti i romani che amano questa città e che prima di scappare provano a salvarla. aiutateci, Roma non è solo nostra, è un patrimonio dell’umanità.Amanda Sandrelli