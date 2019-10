Roma, Raggi: «Ama rimarrà pubblica e non fallirà»

Parla la sindaca Raggi. «Lo ripeto altre cento volte e fino allo sfinimento: Ama è e resta pubblica, non fallirà e non verrà privatizzata. Ho chiesto all'azienda di presentare bilanci veritieri e corretti per una gestione sana e solida, e di garantire la pulizia della città indipendentemente da ogni considerazione tecnica o contabile». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, intervenendo in Assemblea capitolina.

«I bilanci non veritieri e corretti non verranno mai approvati da questa amministrazione - ha ribadito Raggi - I bilanci e i soldi di Ama sono pubblici, nostri di tutti i cittadini. Con i soldi pubblici non si scherza. Siamo tutti noi i primi azionisti di Ama. Con la legalità non si scende a patti». Riguardo al bilancio 2017, «la famosa partita dei servizi cimiteriali - ha proseguito la sindaca - Sgomberiamo il campo da confusioni e 'sirenè che vogliono mistificare: non hanno nulla a che fare con la pulizia della città, sono due cose diverse. Questi 18 milioni in contestazione, Ama li ha già restituiti al Comune, riconoscendo quindi che non li doveva avere. Ora li chiede indietro».

