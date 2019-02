Ama, il futuro amministratore unico Bagatti: «Troppi mezzi fermi, sui rifiuti serve una svolta»

Siamo come una «squadra di calcio in difficoltà. Ora dobbiamo compattarci, essere uniti. Dobbiamo ritrovare serenità». Massimo Bagatti, livornese, direttore operativo dell'Ama, è il traghettatore: salvo cambiamenti last minute, giovedì sarà nominato amministratore unico, in attesa che venga espletata la call (il bando) con cui Roma Capitale cerca un nuovo consiglio d'amministrazione, dopo la traumatica rimozione di Lorenzo Bagnacani.

Ma è vero che sta arrivando la fase più complicata poiché in primavera aumenterà sensibilmente la produzione dei rifiuti?

«Sì, aprile e maggio sono i mesi in cui in tutta Italia c'è un incremento. Ma guardi oltre che sulla raccolta, dobbiamo migliorare nello spazzamento delle strade. Ci sono municipi che con l'avvento del porta a porta hanno visto una parte dei dipendenti spostata sulla differenziata. E dobbiamo anche risolvere il problema delle auto parcheggiate davanti ai cassonetti che non possiamo svuotare. A volte qualcuno mi dice: i dipendenti di Ama lo fanno apposta, svuotano alcuni cassonetti, altri no. Ma è l'effetto delle auto in divieto di sosta».

Non vi preoccupa l'incremento della spazzatura prevedibile in coincidenza con la fase di instabilità dell'azienda?

«Preoccupazione, certo. Ma soprattutto attenzione. Ci stiamo attrezzando, dobbiamo garantire una presenza continua. Anche sulla differenziata. Comunque Roma Capitale ha pubblicato la call, per individuare profili all'altezza, con alte professionalità, per l'Ama. Roma ha bisogno di certezze, la città e i lavoratori hanno bisogno di garanzie. Io sono a disposizione per quello che si può fare in questa fase. Ma vorrei chiarire che formalmente ancora non ho ricevuto nulla».

Però in questo momento è comunque lei a gestire la macchina, come direttore operativo è il più alto in grado.

«Questo è vero, Ama deve essere coesa sulla necessità di mantenere i posti di lavoro, la funzionalità di servizio. Siamo consapevoli che comunque ci mancano un po' di persone, visto che è stato bloccato il turnover. Aspettiamo il contratto di servizio e sarà il nuovo Cda a fare il nuovo piano industriale, così come non rientra nelle mie competenze il nuovo bilancio».

Cosa succederà nelle prossime settimane?

«Guardi, va ritrovato il senso della posizione, serve una maggiore consapevolezza, tanti lavoratori mi fermano e chiedono sicurezze. Siamo come una squadra di calcio che ha subito qualche rigore contro, ora dobbiamo ritrovare compattezza. Roma è la Capitale d'Italia, si deve mettere con la postura adatta, diciamo».

Nel provvedimento con cui è stato rimosso Bagnacani, il direttore generale di Roma Capitale sostiene che il numero di mezzi fermi a causa di guasti è aumentato del 15 per cento. Come è possibile?

«Si paga un'età media della flotta molto alta. Rinnovarla, significa anche limitare il passaggio nelle officine. Io sono fiducioso perché quest'anno arriveranno oltre 700 nuovi mezzi. Le procedure sono in dirittura d'arrivo. Detto questo, dobbiamo anche migliorare l'organizzazione, a volte i camion per raggiungere le strade dove operano percorrono troppi chilometri. Devono essere più vicini alle zone in cui vengono usati».

La differenziata è aumentata solo dello 0,1 per cento. Cosa non ha funzionato?

«Sicuramente Roma è una città difficile, ma andrei oltre al semplice dato statistico. È un problema di sistema. Forse alcune cose vanno riparametrate. Va razionalizzato l'uso delle forze. Ma per noi è essenziale lo sblocco delle assunzioni, abbiamo sulle strade dipendenti di 62-63 anni. Servono meccanici nelle officine, operai. Servono forze fresche, camion nuovi ed efficienti, vorrei superare quel luogo comune del cittadino che se la prende ingiustamente con i nostri dipendenti e dice la colpa è di quei vagabondi dell'Ama».

