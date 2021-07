Italia campione d'Europa, tifosi danno fuoco a mezzo "Ama" durante i festeggiamenti alla stazione Termini. Indagano i carabinieri

Lunedì 12 Luglio 2021, 11:53

Indagano i carabinieri su un episodio di danneggiamento avvenuto durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale agli Europei. Dopo la mezzanotte alla stazione Termini su un tratto di via marsala altezza civico 110, un autocarro Iveco dell’ “Ama”, carico di spazzatura, a causa di un lancio di un petardo, si incendiava. Il veicolo, apparentemente, non ha riportato danni. L’incendio ha interessato esclusivamente il carico che veniva immediatamente spento dall’arrivo dei vigili del fuoco. Sull’episodio indagano i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini