Ama, furgoncino in avaria sul marciapiede di piazza Risorgimento da giorni. «Perché nessuno lo rimuove?»

Un fugoncino dell'Ama fermo sul marciapiede da 4 giorni. Succede a Roma, piazza Risorgimento: la foto sta facendo il giro dei social da giorni, nessuna risposta ufficiale e neanche spiegazioni. Siamo a due passi dal Vaticano, sotto le mura vaticane.

AMA non è in grado di rimuovere un mezzo in avaria per giorni in pieno centro. Gli si può affidare un impianto da 700M da trattarsi con mille cure per la capacità inquinante?

«AMA non è in grado di rimuovere un mezzo in avaria per giorni in pieno centro. Gli si può affidare un impianto da 700M da trattarsi con mille cure per la capacità inquinante? Quando si vedrà qualcosa di nuovo in AMA?», chiede su Twitter l'account di Diario romano. «Perché nessuno lo rimuove», domanda ancora sui social Silvia.