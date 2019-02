Ama, due bilanci in rosso torna lo spettro concordato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ama, doppio bilancio in rosso. Il consuntivo 2017 preparato dal presidente revocato, Lorenzo Bagnacani, si chiudeva con un leggero utile, ma il Campidoglio lo ha prima contestato e, dopo undici mesi di stallo, bocciato. A questo punto, quando sarà insediato il nuovo consiglio di amministrazione, dovrà essere riscritto il bilancio che sarà approvato in coincidenza con il consuntivo 2018. Morale: visto che è ormai chiaro l'orientamento della sindaca Virginia Raggi e dell'assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, il consuntivo 2017 non potrà riportare il credito di 18 milioni di euro nei confronti di Roma Capitale per i servizi cimiteriali e dunque chiuderà in negativo. Anche quello del 2018 sarà in rosso, perché rispetto all'anno precedente non ci sono state variazioni positive. Anzi. L'incendio dell'impianto di trattamento meccanico biologico di via Salaria ha rappresentato una voce di spesa imprevista, un impoverimento per il patrimonio e ha consolidato la necessità di pagare più soldi per portare i rifiuti in altri stabilimenti non di proprietà di Ama.PREVISIONEL'ipotesi dei due bilanci in rosso ripropone lo scenario che anche l'ex assessore all'Ambiente, Pinuccia Montanari, aveva descritto apertamente in una intervista al Messaggero nel giorno delle sue dimissioni: «Ora temo che vogliano portare Ama al concordato preventivo o al fallimento». Secondo alcuni esperti, però, si tratta di un epilogo che ha delle controindicazioni, perché comunque Ama ha degli incassi certi - con la Tari riceve da Roma Capitale una somma che copre interamente il servizio - e dunque di per sé il doppio bilancio in rosso non presenterebbe una prospettiva simile a quella di Atac.IL TIMONEMa chi gestirà questa fase così delicata? Venerdì scorso c'è stato un vertice al quale hanno partecipato il direttore operativo di Ama, Massimo Bagatti, la sindaca Virginia Raggi e Laura D'Aprile (dirigente del settore ambiente nonché tra le accreditate per la successione alla Montanari). Per giovedì è stata convocata l'assemblea con il socio unico (Roma Capitale) da colui che guida l'azienda in forma provvisoria, il presidente del collegio sindacale Mauro Lonardo. L'ipotesi più accreditata è quella di affidare il ruolo di amministratore unico (solo per un breve periodo) proprio a Bagatti, ma in queste ore stanno prendendo forza due ipotesi alternative. La prima richiama in causa Stefano Zaghis (attivista del Movimento 5 Stelle che però non ha esperienze nel settore dei rifiuti) da nominare come amministratore unico in attesa che venga esaurita la procedura del bando per trovare i tre componenti del Cda (c'è tempo fino al 4 marzo per inviare i curriculum): se si opterà per questa scelta, non è escluso poi che Zaghis possa essere confermato alla presidenza in forma stabile. Terza ipotesi: Lonardo resta alla guida anche dopo il 28 febbraio, in attesa che venga nominato il nuovo Cda. Tutte le tre ipotesi hanno una controindicazione: si sta perdendo tempo, Ama non ha un piano industriale (quello di Bagnacani sarà riscritto), non c'è un nuovo contratto di servizio, non c'è un piano per le assunzioni, non ci sono investimenti sugli impianti.