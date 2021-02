Roma, cade dalla finestra al secondo piano della scuola: grave 13enne

Paura in una scuola media nel centro di Roma. Un ragazzino di 13 anni, per motivi non ancora chiari, è caduto da una finestra del secondo piano, schiantandosi nel cortile. Secondo una prima ricostruzione potrebbe avere provato a uscire da una finestra dell'istituto lanciandosi verso un albero e poi è scivolato di sotto. Il ragazzo ha subito una commozione cerebrale, è ricoverato ma sarebbe fuori pericolo di vita. «E' cosciente», dicono i medici.

Lo studente è stato soccorso e portato al policlinico gemelli in codice rosso. «Ci hanno detto che il ragazzo è vigile e che muove gli arti, dovrebbe essere fuori pericolo di vita», dicono alcuni genitori dei compagni di scuola davanti all'istituto. Sul posto la polizia che sta indagando sulle cause e ascoltando i testimoni per capire se si sia trattato di un tentativo di suicidio o, più verosimilmente, di un di un gioco sfociato nel tragico incidente.

Ultimo aggiornamento: 15:39

