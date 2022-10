R[3]CIRCLE, torna il progetto promosso da Altaroma in collaborazione con Maker Faire Roma

Riuso Riciclo Rigenero torna alla Maker Faire Rome per far conoscere i nuovi talenti del Made in Italy sostenibile. Dal 7 al 9 ottobre, negli spazi del Gazometro in via del Commercio, sarà possibile conoscere i profili, i lavori e le collezioni di quattro tra i marchi del vivaio Altaroma. Negli spazi di uno dei più iconici spazi industriali della Capitale, proprio in uno dei suggestivi silos, sarà possibile conoscere le collezioni di Eleonora Riccio, brand di abbigliamento che realizza capi tinti con pigmenti estratti da fiori e piante; Ferilli Eyewear, che realizza occhiali con le fibre delle pale di fico d’India; ID.EIGHT, che realizza scarpe con gli scarti della frutta e Krocette, marchio di borse sostenibili. Processi e materiali innovativi, cura e responsabilità sociale, attenzione verso l’impatto ambientale sono solo alcuni degli aspetti che ruotano attorno alla sostenibilità del sistema moda, e che sono alla base della filosofia dei brand coinvolti, che aderiscono a questa nuova edizione del progetto promosso da Altaroma in collaborazione con Maker Faire Rome.