Treni, l'Alta Velocità a Frosinone e Cassino. Progetto per una stazione AV vicino Ferentino

I treni dell'Alta Velocità a Frosinone e Cassino. E pure una nuova stazione AV vicino al casello di Ferentino. Diciotto miliardi di euro di investimenti per il sistema economico e turistico del Lazio, una coppia di treni ad Alta Velocità che fermerà a Frosinone e Cassino, il progetto di una nuova stazione Alta Velocità in Provincia di Frosinone. È il contenuto di un protocollo d'intesa siglato questa mattina dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dall'ad e dg del Gruppo Fs Italiane Gianfranco Battisti, alla presenza della ministra dei Trasporti Paola De Micheli e dell'assessore regionale alla Mobilità Mauro Alessandri.

In particolare, dei 18 miliardi di euro di investimenti 13 miliardi di euro sono dedicati alle infrastrutture ferroviarie, 1,4 miliardi al trasporto ferroviario e 3,9 miliardi alle infrastrutture stradali. Circa 1 miliardo di euro è invece destinato a interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione delle stazioni. Il Protocollo di Intesa è anche parte integrante del piano di sviluppo del sistema di accessibilità turistica del Gruppo FS Italiane. Dalla prossima estate una coppia al giorno di treni AV fermerà infatti nelle stazioni di Frosinone e Cassino, sulla linea ferroviaria Roma-Cassino per collegare il territorio di Roma con il Sistema Alta Velocità in soli quarantuno minuti. Il Protocollo di Intesa fra Regione Lazio e Gruppo FS Italiane rappresenta anche il primo passo dell'iter di valutazione per la realizzazione della nuova stazione Alta Velocità nel Frusinate. Un progetto, è stato spiegato, che potrà rappresentare una concreta opportunità per contribuire al rilancio dell'economia locale, promuovere lo sviluppo del turismo del territorio e favorire, allo stesso tempo, la mobilità sostenibile e green in coerenza con il Green New Deal della Commissione europea.

Grazie alla nuova Alta Velocità in Ciociaria, già dall'estate sarà possibile da Cassino e Frosinone avere collegamenti diretti per Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. In particolare per raggiungere la Capitale basteranno 41' da Frosinone e 1h 10' da Cassino. «È un evento storico per una provincia - ha spiegato l'ad di Fsi Gianfranco Battisti - C'è la prospettiva di rilancio della Ciociaria, che creerà le condizioni di un nuovo sviluppo. Arrivare a Frosinone in 40 minuti genererà una nuova forma di pendolarismo che permetterà la crescita del valore immobiliare. Da fine giugno, o dai primi luglio siamo pronti».

La nostra prima ipotesi per una nuova stazione dell'Alta Velocità in Ciociaria è vicino al casello di Ferentino. Ciò permetterebbe di intercettare con una stazione passante, modello Reggio Emilia, un bacino potenziale da 1 milione di passeggeri, e varrà 1 punto di pil per quella zona, tra i 5000 e i 7000 nuovi addetti». Lo ha detto l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane Gianfranco Battisti, in videoconferenza stampa dalla Regione Lazio. «Ferentino - ha spiegato ancora - è la prima ipotesi perché come stazione passante fa guadagnare 18' di percorrenza, e ci sono le condizioni infrastrutturali per creare due ali di supporto, cosa difficile da fare in altri punti del tracciato. Con la apertura del casello autostradale, poi, c'è anche l'accesso all'area industriale: è un polo facilmente raggiungibile da Frosinone, Cassino, e anche da tutto bacino nord della Ciociaria». Dagli studi di Fsi, con la nuova stazione Av di Ferentino si risparmierebbero rispetto all'auto 50' di percorrenza verso Roma e 80' verso Napoli, per uno 'shift modale' gomma-ferro del 10%, «nella logica del green new deal e della sostenibilità economica»



