Alluvione a Roma nord, a processo l’ex capo della Protezione civile Vallorosi: nel 2012 sottovalutò i rischi

L’allarme, causato dalle piogge abbondanti, sarebbe stato comunicato alle aziende di, a un passo da via Salaria, cinque ore dopo l’allagamento. Quando i materiali erano andati distrutti, con danni per milioni di euro. A cinque anni dallo straripamento avvenuto la notte tra il 13 e il 14 novembre del 2012, a palazzo di giustizia è stato individuato un potenziale responsabile:, l’allora capo delladi Roma Capitale, dovrà affrontare uncon l’accusa di inondazione colposa del fiume. A decretarne il rinvio a giudizio, il gip Francesco Patrone, su una richiesta sollecitata nel 2015 dal pm Antonella Nespola. Il direttore della protezione civile, secondo l’accusa, avrebbe «sottovalutato un rischio prevedibile e persino atteso della piena del fiume». Ma non solo. Avrebbe anche «disatteso, a fronte dei diversi avvisi diramati dall’Ufficio extradipartimentale della Protezione civile prima di attenzione e poi di preallarme, quanto previsto e prescritto dal Piano Comunale, che imponeva lo stato di allarme considerato che alle ore 16.50 del 13 novembre il Tevere superava la soglia dei sette metri». E per concludere avrebbe anche «omesso il censimento e il sostegno alla popolazione».A pagare le conseguenze diverse aziende, tra le quali le denuncianti, tutte collocate tra i civici 1307 e 1319 di via Salaria, i cui locali sono collocati a pochi metri dal fiume: l’Ima srl, società leader nella fornitura di prodotti antinfortunistica; la Guida Monaci specializzata nel publishing multimediale; la Storz Medical Italia, che si occupa di distribuzione e noleggio delle attrezzature mediche, e la Maran Credit Solution, specializzata nella gestione del credito. Il 12 novembre le piogge sono così intense, aveva scritto il pm titolare dell’indagine, che l’ufficio della Protezione civile dirama un bollettino allertando l’amministrazione dell’intensità delle piogge. La situazione precipita la notte del 13 novembre, tanto che in questo caso negli avvisi si mette in “pre allarme” il Dipartimento. Eppure, secondo il pm, nonostante l’allerta e la corposa mole di notizie, non viene fatto nulla per prevenire l’inondazione e soprattutto informare la popolazione. L’insieme dei dati disponibili, per l’accusa, al contrario, avrebbe dovuto preoccupare il Capo della Protezione civile e spingerlo ad attivarsi. D’altra parte il suo compito prioritario, dettato dal ruolo ricoperto, era proprio quello di occuparsi della prevenzione e gestione delle emergenze nel territorio di Roma Capitale.