Allerta vento sul Lazio: ecco cosa fare per evitare incidenti

Allerta vento sul Lazio. La Protezione Civile Regionale comunica che dalle prime ore di mercoledì 27 novembre 2019, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio venti forti con raffiche di burrasca provenienti da sud. Rischio mareggiate lungo le coste esposte. Osservati speciali gli alberi: la protezione civile raccomanda di evitare, se possibile di sostare all'aperto e di attraversare aree verdi e i parchi per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade, creando un serio pericolo anche per i motociclisti e gli automobilisti.

Per prevenire i rischi associati al forte vento sono fondamentali i corretti comportamenti di autoprotezione da adottare la Protezione Civile ha inoltre diramato una serie di linee guida. Si raccomanda di «rimanere in una posizione riparata, evitando così l’eventuale caduta di oggetti quali pali e cartelloni stradali, ma anche tendaggi, persiane, tegole, vasi, antenne, ecc.» oltre a fare «attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, strutture espositive o commerciali temporanee che potrebbero non tenere in caso di forti raffiche di vento» Per chi rimane in casa invece, è buona norma fissare su davanzali e balconi gli oggetti esposti agli effetti del vento per evitarne la possibile caduta. Prestare cautela alla guida di automobili e motoveicoli, al fine di evitare possibili sbandamenti a causa delle raffiche di vento. All’occorrenza fermarsi.

Prestare particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e nei viadotti; i mezzi più soggetti al pericolo sono i furgoni, mezzi telonati e caravan, che espongono alle raffiche di vento una grande superficie e possono essere letteralmente spostati, anche quando l’intensità non raggiunge punte molte elevate. Prestare cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali, evitando di sostare su pontili e moli.



