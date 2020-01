Allarme per il giardino di piazza Vittorio. A lanciarlo è la presidente del I municipio di Roma, Sabrina Alfonsi, che esprime preoccupazione «per la tempistica e il futuro del giardino». La Alfonsi spiega che «se da un lato apprezziamo il lavoro svolto dall'assessora Meleo, che in risposta a una nostra richiesta ha costituito un tavolo permanente con tutti gli attori politici e tecnici che si occupano della realizzazione del giardino e del mantenimento successivo, dall'altro siamo fortemente perplessi sulla gestione da parte dell'assessorato Ambiente. A tutt'oggi, infatti, non risulta ancora pubblicato il bando per l'assegnazione del punto ristoro, condizione essenziale per l'apertura del giardino che sarebbe dovuta avvenire a settembre scorso e che, dopo vari slittamenti, ad oggi, sembra essere nel mese di aprile».

Altro motivo di preoccupazione è rappresentato «dall'idea di affidare la pulizia del giardino Nicola Calipari, ovvero 30.000 metri quadri di verde di pregio la cui riqualificazione ha impegnato circa 3 milioni di euro dei fondi giubilari 2015, a un unico operatore del servizio giardini». Alfonsi conclude: « Ancora una volta questa amministrazione dimostra nessun interesse per la cura del verde e per la conservazione dei beni comuni».

