Roma-Lido, allarme bomba alla fermata di Acilia. Poi la stazione riapre

Un pacco abbandonato sulla banchina della stazione Acilia della linea Roma-Lido ha fatto scattare l'allarme bomba e la chiusura della fermata per circa un'ora dalle 10 e mezza alle 11 e mezza. Sul posto, chiamati dalla vigilanza, sono immediatamente accorsi gli agenti della polizia e gli artificieri per ispezionare il pacco che per fortuna è risultato innocuo. Ultimo aggiornamento: 12:13