«Troppi episodi violenti», la polizia chiude la discoteca Alibi a Testaccio

Dopo il sequestro della discoteca “La locanda di Atlantide”, a San Lorenzo, per fatti violenti avvenuti al suo interno, a pochi metri dall’edificio abbandonato dove lo scorso ottobre fu trovato il cadavere della sedicenne Desirée, la polizia chiude un altro locale. Stavolta a Testaccio. Gli agenti della polizia amministrativa della questura hanno notificato il provvedimento di chiusura all'Alibi, in via di Monte Testaccio.

Una decisione scaturita a seguito dei controlli predisposti dal Questore Carmine Esposito, finalizzati a garantire un regolare svolgimento nella Capitale della “movida”. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, in collaborazione con la Divisione Polizia Amministrativa della Questura, hanno notificato un provvedimento di sospensione di 15 giorni al titolare di licenza della discoteca. Il provvedimento è stato emesso, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, dopo un’attenta valutazione dei vari episodi violenti registrati da inizio anno, che hanno richiesto più volte l’intervento delle forze dell’ordine.

Ultimo aggiornamento: 13:06

