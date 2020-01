"La prima Luna storta": tra attori e registi all'Eliseo

Tutto esaurito il foyer del Teatro Eliseo per la data romana de “La prima Luna storta”, il terzo libro di Giovanni B.Algieri sugli scaffali già da qualche giorno per AlterEgo Editori. Dopo un'intensa colonna sonora offerta da Scarda, il “cantautore misterioso” svelato proprio nel corso della serata, è stato il momento delle letture interpretate da Camilla Bianchini - attrice vista nel film "Letto n.6", prodotto dai Manetti Bros - e da Andrea Venditti, già al cinema per la direzione di Massimiliano Bruno in “Non ci resta che il crimine”, protagonisti che hanno accompagnato l’autore in una deliziosa chiacchierata stimolata dall’energia della speaker radiofonica Martina Martorano.



Risate, musica e divertimento gli ingredienti di una serata che ha confermato come una nuova generazione di autori e protagonisti del mondo dello spettacolo sia pronta ad occupare la scena con personalità e carisma. Giovanni B.Algieri è ora pronto a concludere il tour de “La prima Luna storta” a Milano, nella cornice giovanile dell’Ostello Bello.

