Alessio Zangrilli, ritrovato nel Tevere il cadavere del pugile scomparso lo scorso 10 ottobre

E' del pugile Alessio Zangrilli il corpo trovato nel Tevere. L'uomo era scomparso lo scorso 10 ottobre e per il quale aveva lanciato un appello anche Clemente Russo. Il cadavere è stato riconosciuto dalla madre. Zangrilli si allenava nella palestra popolare di San Lorenzo, l'ultima volta era stato visto allontanarsi da casa alle 15.30 da una vicina. Abitava in zona San Cleto (San Basilio). Negli ultimi tempi era apparso depresso dopo aver perso il lavoro come giardiniere a causa del Covid.

Il corpo era stato avvistato nel Tevere all'altezza di Ponte Milvio a Roma. Sul posto le volanti, gli agenti del commissariato Borgo e i vigili del fuoco, avevano recuperato il cadavere all'altezza di Ponte Duca d'Aosta.

