Roma, rifanno i marciapiedi e asfaltano gli alberi. Gassmann: «Bisognerebbe cementargli i piedi ». E il Municipio si scusa

Rifanno i marciapiedi e asfaltano anche gli alberi della strada. Succede a Roma, all'Aurelio, in via di Nostra Signora di Lourdes, a pochi minuti dalla fermata della metro A Cornelia. Le foto dello scempio fanno il giro dei social e tra le proteste dei cittadini c'è anche quella di un romano illustre come Alessandro Gassman: «A coloro che hanno rifatto la pavimentazione di questi marciapiedi nel quartiere Aurelio, andrebbero cementati i piedi per vedere se riescono a sopravvivere ...». E ancora: «Ma al quartiere Aurelio di Roma, chi ha fatto questo orrore? Bene rifare i marciapiedi, ma così?... ma come è possibile? Secondo me vi conviene rispondere presto e rimediare, più passa tempo piu non ci fate bella figura ed il danno si amplia».

Detto fatto. Gassman posta anche il recapito telefonico del direttore della manutenzione urbana di Roma Capitale. Dopo la denuncia è intervenuta la minisindaca M5s, Giuseppina Castagnetta, che sui social ha scritto: "Le ditte di manutenzione devono rispettare le normative! La ditta che ha eseguito la manutenzione del marciapiede di Via Nostra Signora di Lourdes sarà sanzionata ed i responsabili non la passeranno liscia! Ringrazio tutti i cittadini che hanno segnalato e come noi si sono indignati! Interverremo immediatamente per salvare i nostri alberi!"». E i social saranno di sicuro lì a controllare.