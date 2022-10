A Montecelio, zona Guidonia, sono ore di apprensione per la scomparsa di Alessandro Croce. Il fratello ha lanciato un appello su Facebook per chiedere se qualcuno l'abbia visto. "Non troviamo più mio fratello Alessandro dalle 7 di questa mattina chiunque lo incontrasse mi contatti ha un giubbetto verde...aiutateci siamo in pensiero".

fff