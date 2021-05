Roma, picchiato sotto casa all’Alessandrino: 32enne in prognosi riservata

Un 32enne è stato aggredito in strada ieri sera in zona Alessandrino. Secondo una prima ricostruzione, il cittadino tunisino sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone a lui sconosciute. La vittima, trasportata dal 118 all’ospedale San Giovanni, ha riportato fratture multiple cranio-facciali.

APPROFONDIMENTI ROMA Risse e feriti nella movida: sangue a piazza Bologna e Trastevere

Cinecittà, fermata la baby gang che aggredì un 15enne: «Sei la spia dei prof». Denunciati 7 minorenni

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Casilina. Ai militari, arrivati dopo essere stati allertati all’alba dal personale medico della struttura, il giovane, ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, ha raccontato di essere brutalmente picchiato da un gruppo di persone sotto casa sua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA