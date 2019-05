Roma, Alessandrino, sorpreso con 25 panetti di hashish nelle cartelle portadocumenti

Era seduto come nulla fosse su una panchina nei giardinetti di piazzale dell’Acquedotto Alessandrino. In mano aveva due cartelline porta documenti, quando è stato notato da una pattuglia di carabinieri della stazione di Tor Tre Teste che lo ha controllato. L’uomo, un 38enne del Marocco, alla vista dei militari è scappato ma è stato raggiunto e bloccato. I carabinieri hanno trovato nelle tasche dei suoi pantaloni, 5 panetti di hashish. Successivamente hanno scoperto che all’interno delle due cartelline porta documenti, il pusher nascondeva altri 20 panetti della stessa sostanza. È stato arrestato e portato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA