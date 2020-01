Mondo di Mezzo, slitta ad aprile il processo d'appello all'ex sindaco Alemanno

Slitta al primo aprile il processo d'appello per per l'ex sindaco Gianni Alemanno nell'inchiesta sul Mondo di mezzo. In primo grado Alemanno è stato condannato a sei anni con l'accusa di corruzione. I giudici di secondo grado, accogliendo una istanza della difesa che chiedeva di aggiornare il processo in attesa delle motivazioni della Cassazione dopo la sentenza di ottobre nel filone principale, hanno rinviato ad aprile il procedimento.

