Lite nel Pd, Alemanni: «Del Bello mi ha cacciato da giunta del II Municipio»

«Ieri Francesca Del Bello mi ha mandato via dalla Giunta del Municipio II. Sono il primo degli eletti, il mandato che mi hanno dato centinaia di persone preso a schiaffi. Una ingiustizia che distrugge le regole dello stare insieme, del rispetto tra le persone e soprattutto le regole di una comunità politica». Così su Facebook il presidente del Pd Lazio Andrea Alemanni.«Tutto - aggiunge - senza che nessuno nel partito fosse avvisato e avesse condiviso. Al punto che ieri ho ricevuto mille messaggi e chiamate, a partire dal segretario nazionale Nicola Zingaretti e quello regionale Bruno Astorre che non sapevano nulla e mi hanno confermato il loro sconcerto. Ci tengo a ringraziarli. Perché siamo dirigenti politici. E come tali dobbiamo comportarci. Sono il presidente del Pd Lazio - aggiunge - Ho preso l'impegno di essere garanzia di una comunità che si pone come obiettivo quello di migliorare la vita degli altri. È un interesse più grande e devo pensare solo a quello. Anche quando verrebbe da non crederci più, anche quando la cosa é così plateale, evidente, scorretta, e ti tocca in prima persona. Perché un modo di fare politica diverso esiste e non lo si elimina cercando di eliminare chi lo pratica. Perché se vogliamo migliorare la vita degli altri dobbiamo far sì che questi metodi non possano avere più cittadinanza in primis proprio nella nostra comunità politica - conclude Alemanni - Perché quello che è successo a me non possa mai più succedere a nessuno».