Movida, davanti al fenomeno sempre più diffuso di giovanissimi che nel fine settimana bevono alcol fino a stordirsi complici anche i locali che li ospitano, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno effettuato numerosi controlli nei pub ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, proprio nell’ambito di un servizio finalizzato alla verifica delle norme e prescrizioni igienico-sanitarie e di prevenzione e contrasto al fenomeno della vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

A Trastevere, i carabinieri hanno multato 2 persone per consumo di bevande alcoliche in strada; a Ostia e sul litorale sono stati controllati 26 esercizi pubblici: in dieci di questi i militari hanno contravvenzionato i proprietari per somministrazione di bevande alcoliche a minori; a Frascati e in tutta la zona dei Castelli Romani i carabinieri hanno controllato 51 esercizi pubblici, accertando 3 violazioni per aver venduto da bere a minori.

Infine a Testaccio, hanno multato 1 esercente per aver venduto alcolici a 4 minori, 7 persone contravvenzionate perché consumavano alcolici in strada, 1 esercente per aver somministrato alcolici oltre l'orario consentito.

