Ruberti, dopo le dimissioni Alberto Stancanelli nuovo capo di Gabinetto del sindaco di Roma: l'annuncio di Gualtieri

Alberto Stancanelli prenderà il posto di Albino Ruberti come capo di Gabinetto del sindaco di Roma Capitale dopo le dimissioni dello stesso Ruberti a seguito della vicenda del video della lite in un ristorante di Roma. «Ho chiesto al dottor Alberto Stancanelli, consigliere della Corte dei Conti, di assumere l'incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale e lo ringrazio per aver accettato la mia proposta», annuncia infatti il sindaco Roberto Gualtieri.

APPROFONDIMENTI IL CASO Le dimissioni di Ruberti IL RITRATTO Chi è "Mr Wolf" POLITICA Al ristorante una lite furiosa: il video LE REAZIONI Le reazioni IL CASO «​Non si parlava di calcio, ma di elezioni... L'INTERVISTA La compagna: «Toni sbagliati, poi ha chiesto scusa» L'INTERVISTA E lui si difende così: «Corruzione? Lite per il... PERSONE Foto FROSINONE Caos Pd, De Angelis ritira la candidatura alla Camera IL CASO La lettera al Sindaco IL CASO Gualtieri scrive ai romani AMBIENTE Emergenza rifiuti a Roma IL CASO Marciapiedi come giungle AMMINISTRAZIONE «Più poteri alle Province»

Ruberti, la ricostruzione dei testimoni: «Non si parlava di calcio ma di elezioni regionali»

«Procederò oggi stesso a richiedere l'autorizzazione al Presidente della Corte dei Conti per rendere formalmente operativo quanto prima il nuovo incarico», dice il sindaco. «Ringrazio ancora Albino Ruberti per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi», aggiunge.

Chi è il nuovo capo di Gabinetto

«Alberto Stancanelli è un tecnico esperto, che conosce a fondo l'amministrazione di Roma Capitale e con cui ho avuto modo di collaborare in modo eccellente nella sua attuale veste di Capo di Gabinetto del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, e prima della ministra Paola De Micheli, e anche per questo gli avevo già conferito l'incarico di consulente giuridico del Sindaco», spiega Gualtieri in merito alla nuovo capo di Gabinetto che prenderà il posto di Albino Ruberti. «Nella sua qualità di consulente giuridico del Sindaco, nelle more della formale autorizzazione da parte della Corte dei Conti per il nuovo incarico, il Consigliere Stancanelli avrà una prima riunione di lavoro con il vicecapo di Gabinetto vicario De Bernardini già domani pomeriggio», aggiunge.