Sordi, Mattarella: «Un grande del cinema, esempio e stimolo per la ripartenza»

E' la giornata di Alberto Sordi, che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Previste celebrazioni e omaggi a Roma, sua città natale. In Campidoglio la sindaca Virginia Raggi, il mondo istituzionale e diversi attori (da Verdone a De Sica) saluteranno idealmente un gigante del cinema italiano.

«Oggi Alberto Sordi avrebbe compiuto cento anni. Il suo talento, la sua comicità originale, i personaggi che ha mirabilmente interpretato nella lunga carriera sono parte dell'immaginario degli italiani e suscitano tuttora interesse e simpatia.È stato un simbolo del cinema italiano. Ha lasciato l'impronta su pagine significative della sua storia, dando vita a scene che sono rimaste leggendarie». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il grande attore romano.

«Eppure - ricorda il Capo dello Stato - i suoi esordi nel mondo dello spettacolo non gli risparmiarono sacrifici e difficoltà. Ma con tenacia e passione è riuscito a conquistare la popolarità e le sue maschere sono divenute rappresentative di un costume che cambiava. La vena artistica di Sordi ha trovato espressione, oltre che nel cinema, nella radio, nel teatro, nella televisione. È stato regista e autore, oltre che attore e doppiatore straordinario. Con i suoi film più celebri ha conquistato il pubblico internazionale, diventando così un ambasciatore della commedia italiana. Il cinema lo annovera tra i suoi grandi. Ne apprezziamo ancor più il valore in un momento come quello che stiamo vivendo, segnato da problemi inediti, ma anche dal diffuso desiderio di una ripartenza. Le grandi figure del cinema possono essere d'esempio e di stimolo per chi oggi raccoglie il testimone di questa sfida, che fa vivere i sogni, che racconta la società, che interpreta i sentimenti e che è parte viva della cultura di un paese».

Un buon compleanno all'Albertone nazionale arriva anche da parte di Harry Greb, lo street artist che nei giorni passati ha reso omaggio, tra gli altri, allo Spallanzani e a George Floyd, con un «tributo ad Alberto Sordi - si legge in una nota dell'artista - proprio in via San Cosimato a Trastevere proprio dove oggi, 100 anni fa, nasceva il grandissimo attore romano. Nel murale è ritratto in una famosa scena de “Un americano a Roma” ma stavolta in compagnia della sindaca Virginia Raggi con cui fare un ipotetico giro in moto per la città, mostrando che c'è ancora tanto da fare. Tra l'altro proprio oggi che riaprono i cinema e i teatri».



