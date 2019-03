Roma, crolla un albero sulla Colombo: danneggiata una Fiat 500, traffico in tilt

Cadono ancora alberi sulle strade di Roma. Un grosso ramo è caduto su una Fiat 500 in transito su via Cristoforo Colombo questa mattina attorno alle 11. L'auto è rimasta danneggiata ma il conducente non è rimasto ferito. Il crollo è avvenuto sulla corsia centrale della Colombo in direzione Eur. Diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale sono impegnate per la gestione della viabilità. La carreggiata centrale della Colombo è stata chiusa da via Vedana per permettere l'abbattimento dell'albero.

Ultimo aggiornamento: 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA