Una Fiat seicento arancione dentro la quale per fortuna non c'era nessuno è rimasta schiacciata sotto un albero che è crollato in via Leonardo Umile nel quartiere Mostacciano del municipio IX di Roma. A quanto riferito dai alcuni testimoni il crollo è stato anticipato da un forte rumore. Da accertare le cause del crollo.





