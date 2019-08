Roma, albero crolla sulle panchine di piazza Galeria: nessun ferito

Tragedia sfiorata a Roma, in piazza Galeria, dove un grosso ramo di pino è crollato abbattendosi sulle panchine sottostanti. Il crollo dal vecchio pino, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel giardino pubblico Pantalica, fortunatamente non ha causato feriti: sulle panchine, infatti, al momento dell'incidente non c'era nessuno.

