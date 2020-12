Roma, paura in via Severano: per il maltempo crolla un pino di 15 metri, auto danneggiate

Paura a Roma in via Severano, zona piazza Bologna: un albero storico di 15 metri è crollato alle 4 di mattina per il maltempo: danni alle auto e paura tra i residenti che nei gruppi Facebook hanno manifestato preoccupazione. «Per rimuoverlo ci vorranno 2 giorni», scrivono. «Ma dov'è il Servizio giardini?», domandano.

