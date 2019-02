Roma, albero caduto in viale Mazzini segnalato come a rischio: sul tronco la X gialla

Una X gialla sulla corteccia del pino marittimo di 30 metri precipitato oggi in viale Mazzini a Roma, albero che ha provocato due feriti gravi. Il segno giallo sul pino identifica un albero che è stato sottoposto al monitoraggio da parte del Campidoglio e indica che le condizioni della pianta non sono perfette e che ha bisogno di interventi. In praticolare il colore giallo dovrebbe identificare la necessità della potatura.

l pino insomma era stato "visitato" dagli agronomi e nonostante questo il pino è crollato. Cosa si è fatto dopo il monitoraggio?

Anche il pino caduto sabato in viale Trastevere era stato segnato con una X, rossa stavolta. La denuncia era arrivata dall'assessore al I Municipio, Anna Vincenzoni: «Quell'albero aveva un X rossa, doveva essere abbattuto e invece non è stato fatto». Il pino sabato ha colpito due taxi senza ferire, fortunatamente, i tassisti.



Ilè partito quasi due anni fa grazie a un bando europeo da tre milioni e mezzo di euro. L'obiettivo era mettere in sicurezza le 82mila piante ad alto fusto di Roma. Platani, pini e olmi sono stati sottoposti ad un'analisi chiamata "", ossia una valutazione visiva su basi meccaniche. Un metodo che è stato contestato dallo stesso dipartimento all'Ambiente del Comune. In una memoria di giunta dello scorso novembre si leggeva: «In molti casi gli alberi caduti per eventi meteorologici non hanno mostrato patologie o deformità che potevano presagire un loro indebolimento».

Il pino quindi era stato sottoposto alla verifica visiva così come dimostrano le immagine di Street View (la data dell'immagine è di agosto 2018).

Ma c'è un'altra polemica sul tema del monitoraggio. I minisindaci di molti Municipi denunciano da mesi che il Campidoglio non ha mai inviato i risultati delle verifiche.

