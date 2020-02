Roma, crolla un albero in viale di Valle Aurelia, ferito un passante

Paura in viale di Valle Aurelia a Roma dove un albero è caduto ferendo una persona e ha danneggiato un'auto. Sul posto la polizia. Si tratta dell'ennesimo episodio di questo tipo nella Capitale. Non è chiaro se l'albero sia stato sollecitato dal vento, oppure, come nel caso del pino crollato lo scorso gennaio a Corso Trieste, se sia stato indebolito da un parassita. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, anche alla luce del fatto che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per vento da domani mattina per le successive 24 ore.

LEGGI ANCHE Roma, albero si spezza e crolla su un'auto a Corso Trieste: ferita una donna



Ultimo aggiornamento: 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA