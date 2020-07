Roma, cade pino in piazza Venezia: colpita una auto in transito

Momenti di paura, nel pomeriggio, in pieno centro, a Roma. Un albero è caduto in piazza San Marco, a pochi metri da piazza Venezia, nel cuore della città. Secondo quanto si è appreso, il pino è caduto sulla carreggiata e avrebbe colpito una vettura in transito. Diverse le segnalazioni arrivate al Numero unico di emergenza 112 che ha inviato ambulanze e vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale del Gruppo Trevi.

L'albero è caduto nei pressi del capolinea degli autobus. A quanto riferito dai pompieri, il pino ha colpito un'auto che in quel momento stava transitando e il conducente sarebbe riuscito ad uscire illeso dall'abitacolo. C'era una donna di 51 anni alla guida dell'auto colpita da un pino caduto. Secondo quanto si è appreso, l'automobilista in forte stato di choc è stata portata in ospedale in codice giallo.



🔴 #Roma, pino cade su auto a Piazza Venezia: #vigilidelfuoco soccorrono l'unico occupante affidato cosciente al personale sanitario. In corso operazione messa in sicurezza #27luglio 18:30 pic.twitter.com/YZGkpdfjpE — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 27, 2020

